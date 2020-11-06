Популярность фриланса в России упала на фоне пандемии

Москва, 6 ноября. Число россиян, которые хотят или раздумывают перейти на фриланс, сократилось. Об этом следует из данных опроса сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

Так, 65% опрошенных заявили, что они готовы перейти на работу по найму без оформления в штат, тогда как годом ранее респондентов с таким ответом было 72%. Около 21% россиян обозначили переход на фриланс как "очень вероятный", а как "вполне вероятный" его оценивают 44% опрошенных. Категорическим отказом от работы в штате ответили 11% респондентов, и 24% признались, что считают перемену работы маловероятной.

Из данных опроса следует, что 19% россиян не хотят переходить на фриланс из-за отсутствия пенсионных начислений, которые составляют выплаты по старости от государства. Также 54% респондентов считают, что работу по найму связана с нестабильным заработком.