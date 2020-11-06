В Ленинградской области найден труп после пожара

Санкт-Петербург, 6 ноября. Пожарные обнаружили тело мужчины после локализации пожара в доме в деревне в Ленинградской области, сообщил источник ФАН.

Пожар вспыхнул в доме в Волховском районе ранним утром 5 ноября. На место прибыла пожарная бригада. После того как они локализовали возгорание, было обнаружено тело.

Позднее специалисты установили личность покойного. Бывшая супруга опознала тело и сообщила, что экс-муж при жизни злоупотреблял алкоголем и курил в постели. Сейчас тело мужчины находится в морге.

Как выяснили пожарные, к пожару привела непотушенная сигарета.