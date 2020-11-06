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В Сети обрушились на Рудковскую из-за «показухи» люксовых машин

В Сети обрушились на Рудковскую из-за «показухи» люксовых машин

Москва, 6 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская спровоцировала хейт вокруг себя из-за очередной «показушной» публикации.

Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик, показывая личный автопарк, состоящий из машин класса "люкс". Светская львица отметила, что для нее транспортное средство играет важную роль, поскольку она может провести в дороге несколько часов в сутки.

«Безопасность и комфорт для меня всегда имеют большое значение, как и внешний вид автомобиля. Итак, выбираем: 1️. Porsche Panamera Оранж, 2️ .Porsche Panamera черная или 3️. Porsche Cayenne?» — спрашивает фанатов Рудковская.

В Сети обрушились на Рудковскую из-за «показухи» люксовых машин

Поклонники знаменитости оставили в комментариях слова восхищения и помогли звезде выбрать средство передвижения. Однако многие интернет-пользователи обрушились с критикой на Рудковскую, которая, по их мнению, в очередной раз хвастается своим богатством.

«Понты. Тошнит уже»;

«Надоело чучело показушное»;

«Зачем хвалиться!? И так все знают, что живете на высшем уровне»;

«Мадам заигралась в гламур. Эпоха которого уже прошла», — оставили комментарии разгневанные подписчики.

Сама Рудковская, как и всегда, никак не отреагировала на выпады злопыхателей. Музыкальный продюсер часто оказывается в опале у своих подписчиков, поскольку не скрывает достатка и часто хвастается дорогостоящими дизайнерскими вещами.

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