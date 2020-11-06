В Сети обрушились на Рудковскую из-за «показухи» люксовых машин

Москва, 6 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская спровоцировала хейт вокруг себя из-за очередной «показушной» публикации.

Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик, показывая личный автопарк, состоящий из машин класса "люкс". Светская львица отметила, что для нее транспортное средство играет важную роль, поскольку она может провести в дороге несколько часов в сутки.

«Безопасность и комфорт для меня всегда имеют большое значение, как и внешний вид автомобиля. Итак, выбираем: 1️. Porsche Panamera Оранж, 2️ .Porsche Panamera черная или 3️. Porsche Cayenne?» — спрашивает фанатов Рудковская.

Поклонники знаменитости оставили в комментариях слова восхищения и помогли звезде выбрать средство передвижения. Однако многие интернет-пользователи обрушились с критикой на Рудковскую, которая, по их мнению, в очередной раз хвастается своим богатством.

«Понты. Тошнит уже»; «Надоело чучело показушное»; «Зачем хвалиться!? И так все знают, что живете на высшем уровне»; «Мадам заигралась в гламур. Эпоха которого уже прошла», — оставили комментарии разгневанные подписчики.

Сама Рудковская, как и всегда, никак не отреагировала на выпады злопыхателей. Музыкальный продюсер часто оказывается в опале у своих подписчиков, поскольку не скрывает достатка и часто хвастается дорогостоящими дизайнерскими вещами.