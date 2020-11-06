Санитайзер для смартфонов и готовой еды создадут в России

Москва, 6 ноября. Уникальное устройство для дезинфекции рук, смартфонов и готовой еды испытают в России. Оно будет эффективнее других антисептиков и средств на спиртовой основе.

Устройство получило название Crownbrush. Разработка принадлежит Национальной технологической инициативе (НТИ). Работа дезинфектора основана на разрушении структуры бактерий и вирусов. Дизайн устройства напоминает ручку с зарядной головкой, передает RT.

Для использования Crownbrush достаточно касания пальцев. Устройство подходит для работы в жилых домах, больницах и магазинах. В будущем планируется создать более габаритную версию для обработки одежды и обуви после примерки.