Личный фотограф Пугачевой поделился снимком с юной Нетребко в шортах

Юрмала, 6 ноября. Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с совсем еще юной оперной дивой Анной Нетребко.

Судя по кадру, его сделали примерно двадцать лет назад. Тогда известной певице было примерно около тридцати лет.

На фотографии Анна Нетребко стоит в красивых шортах и модной кепочке. В руках у звезды стаканчик с водой. А вот Родин держит свой фотоаппарат, возможно в этот день у него была фотосессия.

Анна Нетребко является одной из самых популярных оперных певиц мира. В 2008 году ей присвоили звание Народной артистки России. Нетребко родилась в Краснодаре, после школы училась в Санкт-Петербургской консерватории. Широкую известность Нетребко получила после исполнения русских оперных партий.