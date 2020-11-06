«Он с ума сошел»: потерявшая сына Моргунова опровергла слухи об алкоголизме

Москва, 6 ноября. Народная артистка РФ Светлана Моргунова резко ответила на заявление Владимира Березина об алкоголизме после потери сына. Она назвала диктора «сошедшим с ума».

Ангелина Волк совместно с Березиным ранее утверждали, что 80-летняя ведущая начала злоупотреблять спиртными напитками. Он отметил, что очень сочувствует коллеге, однако в случае такой яркой карьеры, как у Моргуновой, уходить из профессии нужно раньше. Иначе существует опасность трагического исхода.

«Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена, ведь он даже не звонил мне в последнее время. Я сижу дома... У меня такое несчастье», — прокомментировала слухи о зависимости артистка.

В беседе с журналистами она добавила, что в никакой помощи не нуждается. После смерти наследника Максима женщина очень постарела. На это обратили внимание коллеги артистки, вспоминая тесные отношения между сыном и звездной мамой. Он не имел никаких хронических заболеваний и редко жаловался на самочувствие, поэтому его кончина стала настоящим ударом для родственников и близких.

Светлана Моргунова продолжает постоянно смотреть на фотографию сына. Она пытается жить ради внучки, поделилась со СМИ подруга артистки Лариса Куликова. По ее словам, женщину постоянно навещают помощница, внучка с невесткой и сестра.