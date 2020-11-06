Орлова в ярком купальнике похвасталась романтическим утром на Мальдивах

Москва, 6 ноября. Телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографией с отпуска. В кадре она запечатлена на фоне океана в ярко-синем купальнике, подчеркивающем ее талию.

Несмотря на пандемию коронавируса и нестабильную экономическую ситуацию в стране ведущая «Дома-2» улетела на Мальдивские острова. Звезда телешоу активно делиться с подписчиками кадрами шикарного пляжного отдыха: палящее солнце, бирюзовый океан, пальмы и белоснежный песок.

Орлова заселилась в собственную виллу дорогого отеля. Телеведущая уже хвасталась огромным бассейном, из которого открывается вид на бирюзовый Индийский океан, красивыми завтраками и ужинами.

На этот раз она опубликовала фото в ярком синем купальнике, который подчеркивает ее грудь и талию. Орлова изящно устроилась на «фирменной» мальдивской пальме. В качестве аксессуара на ней стильные массивные очки.

«Да уж... Идеальная картинка для романтического утра... Иногда мне хочется стать Трэвел-блогером, чтобы как можно чаще наслаждаться такими пейзажами...» — написала Орлова.

В комментариях подписчики восхитились стройными формами. Орлова призналась, что весит не больше 49 килограмм.