Пианист Чернаков оценил степень популярности классической музыки в РФ

Москва, 6 ноября. Сейчас классическая музыка в РФ пользуется большой популярностью. Об этом заявил победитель конкурса «Партитура», композитор и пианист Алексей Чернаков.

Музыкант в интервью YouTube-каналу Metametrica отметил, что в России ежегодно выпускается довольно большое количество студентов из различных консерваторий и музыкальных училищ. Кроме того, как правило, концерты классической музыки собирают полные залы слушателей.

Также композитор решил поделиться с подписчиками YouTube-канала своей мечтой. Черников рассказал, что он хочет собрать Большой зал Московской консерватории или «услышать свою оперу в Большом театре». По его мнению, это является показателем признания и успеха классического музыканта.

«Ну я бы хотел, чтобы опера была поставлена в театре, это моя сейчас, может быть, такая мечта, поставить оперу в театре», — уточнил пианист.

Он подчеркнул, что это довольно затруднительно — театры «боятся неизвестное произведение ставить», им проще вкладывать миллионы рублей в уже известные произведения.