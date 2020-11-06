Бывший любовник Калашниковой пригрозил обнародовать интимное видео с ней

Москва, 6 ноября. Телеведущая и актриса Анна Калашникова заявила, что ее шантажируют. Бывший любовник пригрозил обнародовать интимное видео с ней, сообщило издание Собеседник.ru.

Калашникова рассказала, что в прошлом году познакомилась с молодым человеком по имени Иван. Бывший спортсмен ей понравился. Он красиво ухаживал за Анной и осыпал ее комплиментами.

«Много чего хорошего было между нами, но, к сожалению, ничего серьезного так и не получилось. Мы расстались: я о нем не слышала ничего уже несколько месяцев», – рассказала актриса.

Недавно Иван объявился. Он предложил Анне встретиться, но та отказалась, потому что сейчас у нее новые отношения. Тогда бывший любовник пообещал опубликовать в Сети видео, на кадрах которого запечатлены постельные сцены с ее участием.

«Если будешь ломаться, выложу в соцсети интересное видео с нами. Я – добрый человек, но если на мою доброту отвечают так…», – заявил мужчина во время переписки.

Калашникова растерялась. Она с такой ситуацией столкнулась впервые. Сама актриса интимных видео не записывала, но не исключает, что Иван мог сделать это втайне от нее.