Бывший любовник Калашниковой пригрозил обнародовать интимное видео с ней

Москва, 6 ноября. Телеведущая и актриса Анна Калашникова заявила, что ее шантажируют. Бывший любовник пригрозил обнародовать интимное видео с ней, сообщило издание Собеседник.ru.
Калашникова рассказала, что в прошлом году познакомилась с молодым человеком по имени Иван. Бывший спортсмен ей понравился. Он красиво ухаживал за Анной и осыпал ее комплиментами.
«Много чего хорошего было между нами, но, к сожалению, ничего серьезного так и не получилось. Мы расстались: я о нем не слышала ничего уже несколько месяцев», – рассказала актриса.
Недавно Иван объявился. Он предложил Анне встретиться, но та отказалась, потому что сейчас у нее новые отношения. Тогда бывший любовник пообещал опубликовать в Сети видео, на кадрах которого запечатлены постельные сцены с ее участием.
«Если будешь ломаться, выложу в соцсети интересное видео с нами. Я – добрый человек, но если на мою доброту отвечают так…», – заявил мужчина во время переписки.
Калашникова растерялась. Она с такой ситуацией столкнулась впервые. Сама актриса интимных видео не записывала, но не исключает, что Иван мог сделать это втайне от нее.
«По поводу видео я действительно не могу быть уверена, что его нет. Не знаю, снимал он что-то или нет. В любом случае для меня эта ситуация показательная. Видимо, раз у нас ничего не вышло и мы разошлись – это правильное решение», – уверена телеведущая.