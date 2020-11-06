Сотрудники аэропорта в Финляндии с помощью собак выявляют людей с COVID-19

Хельсинки, 6 ноября. Собаки-нюхачи определяют наличие у пассажиров COVID-19 в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В исследовании принимает участие 16 собак, передает Express.

Пассажирам предлагают пройти эксперимент. Добровольцы выстраиваются в очередь, после чего протирают руки салфеткой и кладут ее банку.

«Мы знаем, что респираторные заболевания, такие как COVID-19, изменяют запах нашего тела, поэтому существует очень высокая вероятность того, что собаки смогут его обнаружить», — сказал профессор Джеймс Логан, заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Собаки обнюхивают салфетки и с помощью специальных движений подают хозяину сигнал. В день через четвероногих проходит по 100 человек, специалисты уверены, что такой способ определения наличия заражения гораздо дешевле, чем ПЦР-тесты.