Глюкоза объяснила решение своей дочери подстричься налысо

Москва, 6 ноября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, в эфире «Русского радио» рассказала, почему ее дочь Лида решила подстричься налысо.

Певица в рамках программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» отметила, что разрешение 13-летняя Лида получила от своего отца Александра Чистякова.

«Моя старшая дочь — бунтарка во всем. И в стиле, и в поведении. Налысо не так давно подстриглась. Почему так сделала?! Наш папа любит бунтарей. Он творческий, но все же больше технического склада ума. Ему нравится все взбалмошное, живое, поэтому разрешил», — сказала Глюкоза.

Звезда призналась, что они с мужем и сами любят «похулиганить». Чистякова-Ионова рассказала, что они часто устраивают у себя дома вечеринки и приглашают туда разных артистов. Также она рассказала, что вместе с супругом они часто путешествуют.

«Недавно, например, съездили на Мальдивы. Год ждали этого события», — заявила певица.

Глюкоза уточнила, что это произошло после того, как они всей семьей переболели COVID-19.