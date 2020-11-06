Полиция Петербурга задержала мужчину по подозрению в убийстве собутыльника

Санкт-Петербург, 6 ноября. Правоохранительные органы задержали мужчину в одном из домов по улице Садовой. Его подозревают в убийстве собутыльника, совершенного на почве ссоры.

Согласно данным правоохранительных органов, во время распития алкогольных напитков, 31-летний мужчина напал с ножом на своего 25-летнего собутыльника. В результате инцидента, потерпевшему было нанесено колото-резанное ранение в районе живота.

По предварительным данным, причиной нападения послужила ссора между собутыльниками. Потерпевшего в тяжелом состоянии и травматическим шоком госпитализировали в больницу. Несмотря на это, мужчина скончался.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.