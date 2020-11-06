Москва, 6 ноября. Российский певец Данил Прытков, известный как NILETTO, стал гостем YouTube-шоу «Ходят слухи», в рамках которого рассказал о сложных романтических отношениях.

29-летний исполнитель рассказал, что несколько месяцев назад разорвал отношения, которые длились целых восемь лет. Как и полагали СМИ, NILETTO влюблен в хореографа Евгению Кузнецову. Более того, он планировал создать семью с возлюбленной.

«Я делал предложение четыре года назад, но до свадьбы не дошло. Не знаю, что сказать… Это была сильная любовь», — признался певец.

Девушка до сих пор живет в сердце артиста, но их дороги разошлись. Причинами для разрыва стали ревность, плотный график певца и миллионная толпа фанаток. Кузнецова подозревала его в изменах.

«Сегодня все прекрасно, завтра все будет прекрасно, а послезавтра она говорит: «Все! До свидания!» — и просто отовсюду тебя удаляет. Ты не понимаешь почему. У нее свои бзики. А ты просто сутки не выходил на связь», — рассказал артист.

NILETTO признался, что его не интересуют романтические встречи на одну ночь. Девушки часто пишут ему в соцсетях, но певец не поддается. Он верит, что встретит адекватную, понимающую и умную девушку, которая пойдет с ним до конца. Показателем здоровых отношений он считает доверие.