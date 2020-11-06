Бывшей звезде «Дома-2» запретили въезд в Россию

Москва, 6 ноября. Бывшего участника скандального телепроекта «Дом-2» Игоря Русанова не пускают в Россию. Мужчина через суд добивается права находиться в стране.

Русанов — украинец — узнал о запрете на въезд в Россию 1 сентября. Ему отказали в посещении страны на основании нескольких административных правонарушений, которые были зафиксированы в течение последних трех лет.

Недовольный решением блогер отправился в петербургский суд. Он считает, что «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».

Русанов объяснил, почему решение о запрете на въезд в РФ должно быть отменено. По его словам, он живет на территории России уже 20 лет. Более того, он — человек семейный, построил отношения с россиянкой Юлией Щегловой, с которой зарегистрировал брак на Сейшельских островах, будучи участником «Дома-2». Звезда заверил, что намерен проживать с супругой в России и не испытывает никаких языковых трудностей.

По его словам, у него в собственности есть доля петербургского кафе. К тому же, как сказал Русанов, он исправно платит налоги и не нарушает закон, пишет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.