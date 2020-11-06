Доктор Мясников рассказал о методах профилактики COVID-19

Москва, 5 ноября. Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал подписчикам в Instagram, что нужно делать, чтобы не заболеть COVID-19 и заодно укрепить иммунитет.

Доктор в первую очередь подчеркнул, что людям с избыточным весом следует похудеть на 10-15 килограмм. Он отметил, что именно они, как правило, чаще всего попадают в группу риска по хроническим заболеваниям.

Врач советует чаще заниматься физическими упражнениями. Кроме того, он рекомендует начать закаливание своего организма. Он уточнил, что свежий воздух и холодная вода очень хорошо помогают в борьбе с вирусами.

«Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка», — заявил Мясников.

Он добавил, что в период пандемии COVID-19 не следует пренебрегать лекарственными препаратами, к которым имеются соответствующие показания.

«Принимать ровно столько лекарств, чтобы держать в узде артериальное давление, холестерин, сахар. Нейтрализовать пособников вируса», — написал телеведущий.

Также врач призывает всех соблюдать меры по борьбе с распространением коронавируса. По его мнению, особенно важно избегать массовых скоплений людей и поддерживать социальную дистанцию.