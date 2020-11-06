«Работала коллектором»: Аlyona Аlyona раскрыла подробности своего прошлого

Киев, 6 ноября. Популярная рэп-исполнительница Аlyona Аlyona раскрыла подробности своей прошлой жизни. По ее словам, до того как стать известной, она работала коллектором.

Украинская артистка Алена Савраненко рассказала, что ей приходилось по телефону заставлять людей погашать долги. Она назвала работу очень тяжелой, из-за чего каждый раз после смены певица «топила» свою усталость в алкоголе.

«Я каждый вечер приезжала с работы и бухала, потому что так было трудно», — уточнила Аlyona Аlyona.

Знаменитость добавила, что была вынужденна представляться ненастоящими именами ради собственной безопасности. После того как она стала узнаваемой, ей начали поступать предложения рекламировать услуги микрокредитования. Однако от этой идеи Савраненко наотрез отказалась.

Также украинка в свое время работала в детском саду. На этой должности она получала около 5 тыс. гривен. Сейчас ее прибыль за месяц варьируется от 77 до 116 тыс. рублей.