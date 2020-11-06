Эпидемиолог Роспотребнадзора сообщил об обнаружении мутации коронавируса

Москва, 6 ноября. Обнаружена новая мутация коронавируса. Инфекция не переносится тяжелее, так как геном изменился всего на один процент, передает РИА Новости.

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что тест-системы, которые имеются на данный момент времени, могут определить даже мутирующую коронавирусную инфекцию.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается», — заявил Горелов.

Сейчас две трети заразившихся людей переносят коронавирус без симптомов или в легкой форме, по словам эксперта. Он добавил, что количество тяжелых пациентов не увеличивается.