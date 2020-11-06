Спасатели приостановили поиски пропавшего Ан-2 под Иркутском

Поиски пропавшего в Иркутской области самолета Ан-2 были временно прекращены. Они вновь начнутся после выяснения новых обстоятельств исчезновения судна.

Сотрудники регионального МЧС за последние десять дней выполнили все поисковые мероприятия для установления местонахождения самолета. Были проверены все запланированные территории, проведена аэрофотосъемка и видеосъемка. Сейчас материалы находятся на стадии обработки. Биллинговые координаты, которые являлись основанием для возобновления поисков, результатов не дали.

Спасатели осуществили 186 вылетов 11 бортами. Общая площадь обследуемой территории составила 38,4 кв. км. В поисковых мероприятиях также участвовали беспилотники и дельтапланы.