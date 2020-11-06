Глюкоза объяснила, за что состояла на учете в детской комнате милиции

Москва, 5 ноября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, призналась в эфире «Русского радио», что была бунтаркой. В 9 лет она попала в милицию.

Артистке с детства хотелось драйва. При этом ей больше нравился тихий бунт, а не громкий. Она рассказала, что была сложным ребенком и плохо училась в школе.

«За юность мне, если честно, стыдно. Я была сложным ребенком. Могла напиться, спереть что-то в магазине. Я плохо училась в школе, была на учете в детской комнате милиции», — заявила певица.

Глюкоза рассказала, за что попала в милицию. Они со старшей сестрой вели себя слишком шумно. Это не понравилось соседям.

«Жильцы в какой-то момент не выдержали наших воплей и вызвали милицию. Меня сфотографировали в отделении и отправили домой», — призналась Глюкоза.

Счастливая мама двух дочек раньше очень любила фильмы ужасов. Особенно ей нравились «Зловещие мертвецы».

Главными бунтарями среди нынешних звезд шоу-бизнеса Глюкоза считает Светлану Лободу и Елену Темникову. Они, по ее словам, «проявляют свою позицию и все».