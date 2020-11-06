Певец Стас Костюшкин хотел покончить жизнь самоубийством

Москва, 6 ноября. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин не мог найти свое предназначение в жизни. Из-за этого у артиста однажды появилась мысль о суициде.

Исполнитель хита «Женщина, я не танцую» столкнулся с серьезными жизненными кризисами прежде, чем оказаться в мире шоу-бизнеса. Артист долгое время не понимал, чего хочет, поэтому не видел смысла в жизни. Ему не везло в любви, а учился он на специальности, которая ему не нравилась.

«Однажды я хотел покончить с собой. Просто тогда я не понимал, чего хочу», — сказал Костюшкин.

Сейчас певец ценит свою жизнь. Он внимательно относится к своему здоровью и считает, что ему повезло и в любви, и в карьере. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи». Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» рассказал что хочет обеспечить свою семью и близких, а также проводить время вместе с супругой.

Костюшкин не раз признавался, что жена для него главный смысл жизни. По его словам, он готов трудиться ради нее сутками напролет. Осознание того, что супруга является его второй половинкой пришло к нему после первого секса.

«Когда я был в ней, то почувствовал, что теперь я цельный», — сказал певец.

Юлия Костюшкина была танцовщицей группы «Чай Вдвоём». Она начала встречаться с Костюшкиным в 2004 году. В июле 2006 года пара решила узаконить свои отношения. Сейчас они вместе воспитывают двоих сыновей. Также у артиста есть ребенок от предыдущего брака.