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Певец Стас Костюшкин хотел покончить жизнь самоубийством

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Певец Стас Костюшкин хотел покончить жизнь самоубийством

Москва, 6 ноября. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин не мог найти свое предназначение в жизни. Из-за этого у артиста однажды появилась мысль о суициде.

Исполнитель хита «Женщина, я не танцую» столкнулся с серьезными жизненными кризисами прежде, чем оказаться в мире шоу-бизнеса. Артист долгое время не понимал, чего хочет, поэтому не видел смысла в жизни. Ему не везло в любви, а учился он на специальности, которая ему не нравилась.

«Однажды я хотел покончить с собой. Просто тогда я не понимал, чего хочу», — сказал Костюшкин.

Сейчас певец ценит свою жизнь. Он внимательно относится к своему здоровью и считает, что ему повезло и в любви, и в карьере. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи». Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» рассказал что хочет обеспечить свою семью и близких, а также проводить время вместе с супругой.

Певец Стас Костюшкин хотел покончить жизнь самоубийством

Костюшкин не раз признавался, что жена для него главный смысл жизни. По его словам, он готов трудиться ради нее сутками напролет. Осознание того, что супруга является его второй половинкой пришло к нему после первого секса.

«Когда я был в ней, то почувствовал, что теперь я цельный», — сказал певец.

Юлия Костюшкина была танцовщицей группы «Чай Вдвоём». Она начала встречаться с Костюшкиным в 2004 году. В июле 2006 года пара решила узаконить свои отношения. Сейчас они вместе воспитывают двоих сыновей. Также у артиста есть ребенок от предыдущего брака.

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