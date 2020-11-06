Познер указал на предпосылки раскола США на два государства

Москва, 6 ноября. Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной в XIX веке и оценил возможность распада страны на два государства.

Соединенные Штаты буквально разделились на два лагеря, когда к власти пришел Дональд Трамп, считает Познер. С 2016 года в стране наблюдается напряженность в обществе, подогреваемая демократами. Масштабные протесты на фоне расовой дискриминации и коронавирус только усугубили ситуацию.

Журналист напомнил о периоде 1861–1865 годов, когда Штаты накрыла гражданская война. В результате несколько аграрных южных штатов одни за другим вышли из состава страны и образовали конфедерацию.

«Война между двумя государствами, которые когда-то были Соединенными Штатами, а стали разъединенными штатами, это был глубочайший раскол общества. И с тех пор такого раскола не было <...> А то, что происходит сейчас, похоже», — считает Познер.

Эксперт предполагает, что после выборов США разделения государства не будет, ведь это полностью противоречит Конституции США.