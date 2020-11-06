Бывший стриптизер рассказал о «пьяных выходках» певицы Славы

Москва, 6 ноября. Экс-сотрудник стриптиз клуба по имени Андрей рассказал, что однажды стал свидетелем празднования дня рождения певицы Славы.

Стриптизер отметил, что в тот день певица была сильно пьяна. В здание клуба она приехала верхом на коне, в результате чего ударилась о второй этаж и повредила голову. После этого она на протяжении нескольких часов пела свои песни, передает StarHit.

«Она шесть часов сидела, пела свои песни, и мы с пацанами в гримерке слушали, как она пьяным голосом шесть часов поет песни», — рассказал 22-летний танцовщик.

Певица Слава никогда не скрывала своего пристрастия к алкоголю. Иногда она выпивает перед выступлениями и не видит в этом ничего плохого. Однажды ее не пустили на борт самолета из-за состояния алкогольного опьянения. Тогда ей пришлось ехать в наркологическую больницу для прохождения медицинского освидетельствования. При этом артистка недавно призналась, что может пить «бесконечно», поскольку ее организм «не отравляется спиртным».

Любовь Успенская ранее рассказывала о посиделках со Славой на даче. Звезда шансона решила подвезти свою коллегу домой, однако врезалась в забор на новой машине своей дочери. Чуть позднее она протаранила еще одно ограждение. В тот вечер обошлось без пострадавших и обе артистки не получили травм.