Видео мощного обстрела ВСУ по окраинам Ясиноватой появилось в Сети

Донецк, 6 ноября. ВС Украины накануне нарушили режим перемирия, обстреляв не только позиции противников, но и окрестности ряда населенных пунктов, в частности Ясиноватой.

Видео с места событий в Сети распространили журналисты News Front. На опубликованных кадрах слышно, как по окраинам населенного пункта ведется продолжительный огонь. По данным СМИ, в Ясиноватой обстановка была напряженнее, чем в других пострадавших от обстрела поселениях — Минеральное, Каштановое и Спартак.

«Всего в течение сорока минут оккупанты выпустили девять мин, 24 гранаты различного типа, 110 выстрелов из БМП», — сказано в экстренном заявлении Управления Народной милиции ДНР.

Начиная с 27 июля текущего года в регионе действует усиленный контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий. Документ предполагает запрет на использование любого типа оружия, концентрацию спецтехники, диверсии, инженерные работы и полеты БЛА.