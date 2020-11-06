Киев обсуждает создание спецподразделений для «охраны порядка» в Донбассе

Киев, 6 ноября. Украинские власти рассматривают возможность создания специальных подразделений для «обеспечения порядка» в Донбассе после «деоккупации», передает «РБК-Украина».

Вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников в интервью изданию отметил, что сейчас Киев изучает несколько сценариев по осуществлению Минских соглашений. По его словам, Украина могла бы вполне перенять опыт Хорватии, которая в свое время набрала для аналогичных целей полицейских, не участвовавших в конфликте.

«Снизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не принимали участия в боевых действиях ни в каком виде», — считает Резников.

Он предположил, что подразделения Национальной полиции будут иметь особый статус, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Также их формирование будет происходить по особому критерию.