Подольская призналась в нервозности после рождения первого ребенка

Москва, 6 ноября. Рождение первого сына сильно повлияло на эмоциональное состояние Натали Подольской. Соответствующее заявление сделала сама певица.

Артистка призналась, что столкнулась с трудным периодом своей жизни после первых родов. Ее старший сын Артемий появился на свет пять лет назад. После его рождения Подольская столкнулась с нервозностью и раздражительностью, передает издание «Дни.ру».

Недавно певица стала мамой во второй раз. На свет появился ее младший сын Иван. Счастливые родители долгое время скрывали беременность от прессы. Об этом стало известно за несколько месяцев до рождения малыша.

Подольская отметила, что после появления на свет Ивана она не испытывала негативные эмоции. Она понимала, что настроение сына полностью зависит от ее эмоционального состояния.

«Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?» — отметила звезда.

Через две недели после родов звездная пара устроила фотосессию с младенцем. Малыш вел себя спокойно, о чем свидетельствуют получившиеся снимки.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков впервые стали родителями в 2015 году. Тогда на свет появился их сын Артемий. Младший Иван родился у супругов летом этого года, а первые слухи о беременности певицы появились весной.