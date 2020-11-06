Компания AMD назвала стоимость новых процессоров Ryzen 5000 в РФ

Москва, 6 ноября. Региональный офис AMD рассказал о ценах на новое поколение процессоров Ryzen 5000 в России. Самая доступная модель Ryzen 5 5600X будет стоить от 24,9 тыс. рублей.

Всего в линейке Ryzen 5000 представлено четыре модели: шестиядерный Ryzen 5 5600X, восьмиядерный Ryzen 7 5800X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, а также 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Все процессоры работают на архитектуре нового поколения Zen 3.

Компания AMD назвала рекомендованные цены для BOX-версий, которые будут продаваться в розничной заводской упаковке, а также для Tray-версий, подразумевающих только сам процессор. Стоимость Ryzen 5 5600 X составит 24,9 тыс. рублей и 27,4 тыс. руб. соответственно, Ryzen 7 5800 X обойдется в 37,4 тыс. и 40,9 тыс. рублей, Ryzen 9 5900 X будет стоить 45,4 тыс. рублей и 49,9 тыс. рублей, а Ryzen 9 5950X можно будет приобрести за 68,4 тыс. рублей и 73,9 тыс. рублей.

Выход новинок на российский рынок ожидается в ближайшие пару недель.