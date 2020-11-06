Исключенные из партии Зеленского депутаты подрались в Раде

Киев, 6 ноября. Депутаты Верховной рады Гео Лерос и Александр Юрченко устроили драку в стенах украинского парламента. Видео инцидента появилось в Telegram-канале Vecsti.

Первым драку начал Гео Лерос. На кадрах запечатлено, как он пытается пнуть ногой лежащего на полу Александра Юрченко. Очевидцы быстро разняли дебоширов, что позволило избежать серьезных последствий, передает «Политнавигатор».

Согласно информации местных СМИ, конфликт между депутатами начался накануне утром у входа парламент. Юрченко в беседе с журналистами назвал своего коллегу «Дэо Ланосом». Лерос, услышав это, схватил депутата за шею и начал избивать оппонента.

Оба депутата ранее состояли в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», однако были исключены. Юрченко был уличен в коррупционном скандале, а Лерос публично раскритиковал украинского лидера.