Врач Трифонова назвала симптомы при повторном заражении COVID-19

Москва, 6 ноября. Врач-инфекционист Екатерина Трифонова подтвердила случаи повторного заболевания коронавирусом, а также рассказала о протекании болезни.

По словам Трифоновой, в ходе собственной практики она несколько раз встречала случаи, когда пациент, недавно вылечившийся от коронавируса, вновь подхватывает заболевание. Повторное заражение может произойти через три месяца. Именно столько времени в организме сохраняются антитела.

В целом, болезнь протекает, как и при первичном заражении. То есть, сказать, что более агрессивно или наоборот, легче — невозможно. Медик не уточнила, мутировал ли коронавирус при повторном заражении.

Наибольшую опасность представляет одновременное заражение ОРВИ и коронавирусом.