Трамп указал на давление по отношению к избирателям со стороны СМИ

Вашингтон, 6 ноября. Некоторые СМИ и социологи оказывают давление на избирателей в США за счет фейковых новостей и вбросов. Об этом заявил нынешний лидер страны Дональд Трамп.

Американский глава, во время своего выступления в Белом доме, объяснил, что представители недобросовестной прессы создали «фейк-опросы». Он заявил, что они направлены на поддержание иллюзии о преимуществе в президентских выборах кандидата на пост главы государства от демократов Джозефа Байдена.

«Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И Washington Post написали, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны», — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что пресса знала об этом, поскольку «они не глупые люди». Глава Белого дома утверждает, что это есть ничто иное, как давление на избирателей.

В настоящий момент еще не определен победитель на президентских выборах в США. Подсчет голосов до сих пор продолжается.