Названы знаки зодиака, которые продолжают общаться с бывшими

Москва, 6 ноября. Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых любят общаться с бывшими партнерами. По их словам, у каждого из них своя мотивация.

Овны в силу своей импульсивности не любят делить людей на тех, с кем можно общаться и с кем нельзя. Они настолько прямолинейны и просты, что, если нужно, то обязательно позвонят и скажут своим экс-избранникам все, что думают о них. При этом бывшим не стоит питать иллюзий, что Овны вернутся к ним. Как правило, представители этого знака не входят в одну и ту же реку дважды.

Близнецы просто общительны, поэтому поддерживают контакты со всеми, в том числе и бывшими. Им не составит труда трогательно поздравить экс-партнера с каким-то праздником и спросить о жизни. Однако Близнецам стоит помнить, что кто-то жаждет с ними общения.

Не могут отпустить бывших и Стрельцы. Они написывают своим бывшим вторым половинкам, поскольку обладают патологической манией все рушить и заново строить. Стрельцы, даже если их последние отношения длились всего неделю, будут донимать экс-избранников.

Рыбы пытаются сделать все, чтобы остаться с бывшими возлюбленными в хороших отношениях. Они не любят ссоры и скандалы, и им важно знать, что экс-спутники в любой момент возьмут трубку и поговорят с ними, придут в случае необходимости на помощь, пишет Noteru.com.