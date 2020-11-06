Пожар в частном доме под Смоленском унес жизни семи человек

Ельня, 6 ноября. Двое взрослых и пять детей скончались при пожаре в частном доме в городе Ельня. Об этом сообщают источники ФАН в экстренных службах региона.

Возгорание произошло утром 6 ноября, на улице Большая Калужская. На месте пожара были обнаружены тела семи человек. Два из них принадлежат женщинам, а остальные пять — детям, чей возраст составляет от одного года до 11 лет. Спастись удалось только отцу семейства, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На месте работает Следственный комитет. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.