Очередная любовница Тарзана заявила об интимной связи со стриптизером

Москва, 6 ноября. Коллега скандальной любовницы Анастасии Шульженко Ксения Чернова тоже вступала в отношения с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко.

Черных и Тарзан познакомились на одном из совместных выступлений, рассказала актриса. Артисты обратили друг на друга внимание, начали общаться, а после и вступили в интимную связь, передает портал «Дни.ру».

«Мы прикоснулись, объятия, поцелуи. Первый шаг был сделан в зале, а потом мы договорились, что снимем гостиницу», — рассказала Черных.

Глушко и Королева состоят в свободных отношениях, певица отпускает «мальчика» погулять, но после он всегда возвращается к «маме», отметила актриса. Она добавила, что никогда не мечтала о будущем с Тарзаном, так как всегда знала, что из семьи он не уйдет.

Любовница стриптизера поставила под сомнение и версию, что Шульженко разыграла инцидент в гримерной, когда Тарзан ее толкнул. Черных уверена, что у актрисы недостаточно таланта, чтобы так натурально упасть.

Скандал вокруг Королевой и ее супруга продолжает набирать обороты. В деле о супружеской измене появляются новые лица. Тарзан признался, что был неверен жене, но оправдал себя тем, что совершил это в неадекватном состоянии. Певица же встала на сторону мужа и призывает оставить в покое ее семью.