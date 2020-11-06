Юрий Лоза раскритиковал Алсу за желание сделать из дочери звезду

Москва, 6 ноября. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу, которая мечтает сделать из своей дочери звезду эстрады.

Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы в четырех разных вариантах. Судя по всему, мать хочет, чтобы девочка пошла по ее стопам и построила карьеру певицы.

Лоза, комментируя желание знаменитости, заявил, что Алсу может совершить большую ошибку. Он отметил, что если ребенку внушать, что он — звезда, а потом выяснится, что никакого таланта у него нет, жизнь малыша пойдет под откос.

Певец напомнил Алсу, что голосу свойственно ломаться, и даже девочек ждет такая участь. Он не исключил, что голос может сломаться так, что ребенок «уже будет недопевцом, недоартистом, непонятно кем».

«Когда ребенку на ранней стадии его развития прочат карьеру эстрадной фигуры — это большая ошибка. Это касается вообще всех детей, не только отпрысков певцов. Любого ребенка можно запрограммировать», — сказал Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, можно сломать ребенку жизнь, если убедить, что он талант, а в действительности ничем не является. В связи с этим Лоза призвал родителей смотреть на интересы детей, а уже потом программировать их на что-то.