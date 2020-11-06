Врач Лядов рассказал о процессе реабилитации после COVID-19

Москва, 6 ноября. Реабилитация пациентов после COVID-19 сосредоточена на восстановлении физических и когнитивных функций. Об этом рассказал врач-реабилитолог Константин Лядов.

Академик РАН в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что после COVID-19 пациенты чаще всего жалуются на повышенную утомляемость, слабость, снижение внимания и координации. Кроме того, некоторые люди испытывают трудности с дыханием.

Врач уточнил, что процесс реабилитации занимает по меньшей мере один месяц. В этот период большое внимание уделяется дыхательным тренировкам и лечебной физкультуре. Также пациентам делают массаж.

«Даже когда мы говорим о дыхательной реабилитации, то в итоге нам приходится заниматься комплексной реабилитацией пациентов, включая большое количество методик из кардиореабилитации и повышения толерантности к физической нагрузке», — отметил Лядов.

Медик также добавил, что вторая половина всей реабилитации сосредоточена на тренировке когнитивных функций и внимания. По его словам, переболевшие COVID-19 люди часто не могут сконцентрироваться на изменениях на дороге во время вождения транспорта или на вопросах, которые им задают.