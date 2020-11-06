SpaceX запустила спутник системы GPS третьего поколения на орбиту

Нью-Йорк, 6 ноября. Американская компания SpaceX произвела запуск в космос ракеты-носитель Falcon 9. Она выведет на орбиту навигационный спутник GPS III.

Ракету запустили с космодрома, который расположен на мысе Канаверал. На Землю уже вернулась первая ступень носителя. Специалистам удалось посадить ее на плавучую платформу, расположенную недалеко от побережья Флориды в Атлантическом океане.

Американская группировка спутников GPS-сети в настоящее время состоит из более 30 космических объектов. Первый аппарат навигационной системы третьего поколения был отправлен на орбиту в декабре 2018 года.