Врач объяснила, как появляются пристрастия в еде

Москва, 6 ноября. Вкусовые пристрастия у человека формируются еще до рождения. Однако из можно изменить. Как это сделать, рассказала врач Екатерина Пырьева.

Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи отметила, что вкусовые пристрастия формируется у малыша на шестой-седьмой недели внутриутробного развития. Если мать во время беременности ест много соленого, то это пристрастие передастся и ребенку. При этом дети часто любят сладкое, а если им давать много сахара, то желание есть вкусненькое усилится.

Впрочем, эксперт убеждена, что можно отредактировать вкусовые особенности. Например, можно постепенно снижать количество потребляемого сахара или соли.

В то же время, как указала Пырьева, пищевые пристрастия многое могут рассказать о человека. Если люди могут съесть селедку целиком, значит, у них понижено артериальное давление.

«Они таким образом нормализуют тонус сосудов», — пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

Сладкоежки, потребляя сахар, пытаются так восстановить метаболизм глюкозы, добавила кандидат медицинских наук, подчеркнув, что пищевые привычки можно менять.