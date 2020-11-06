Малышева сравнила пандемию коронавируса с сезонным гриппом

Москва, 6 ноября. Обычный сезон гриппа убивает детей в пять раз больше, чем коронавирус. Об этом заявила в своем профиле Instagram врач и телеведущая Елена Малышева.

Коронавирусная инфекция является не такой страшной, как кажется, отметила Малышева. Она отметила, что в Российской Федерации число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом упало в четыре раза, если сравнивать с началом пандемии.

«Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0,4%. Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа», — заявила Малышева.

Она добавила, что дети практически не страдают от коронавируса. Обычный сезон гриппа, по словам телеведущей, представляет в пять раз большую опасность для детского здоровья, в сравнении с COVID-19.