Эксперт Мясоедов порекомендовал удалить Facebook с телефона

Москва, 6 ноября. Компания Facebook ведет активную слежку за своими пользователями. Кроме того, мобильное приложение занимает много памяти на телефоне, поэтому его лучше удалить.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», что есть смысл задуматься об удалении Facebook с телефонов, если пользователь пользуется им не очень часто.

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов», — отметил Мясоедов.

Он добавил, что многие пользователи переставали пользоваться социальной сетью через телефон, отдавая предпочтение персональным компьютерам, поскольку мобильная версия приложения очень быстро разряжает батарею.