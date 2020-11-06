Принц Чарльз украсил обложку британского Vogue

Лондон, 6 ноября. Журнал Vogue поместил фотографию 71-летнего принца Чарльза на обложку декабрьского выпуска. Сын королевы раскрыл секреты своего стиля.

Принц Чарльз признался, что придерживается осознанности в следовании моде. Он выступает против бессмысленного потребления природных ресурсов и почти не покупает новые вещи. Чрезмерное увлечение «быстрой моды» вредит экологии и истощает природные ресурсы.

Многим вещам принца Чарльза несколько десятков лет. У него есть пиджак, который служит уже 30 лет. Его Величество аккуратно эксплуатирует вещи и относит их в ремонт в случае необходимости, передает StarHit.

«Сложность в том, что по мере старения ваша форма меняется, и влезать во многие вещи становится не так-то просто. Я не люблю превращать что-то в отходы, в том числе еду, и всегда стараюсь всему найти другое применение», — признается он.

Такой подход к жизни не мешает принцу Чарльзу выглядеть стильно. Его образы всегда очень элегантны и соответствуют моде. Сам он сравнивает себя со старыми часами, которые «показывают правильное время только два раза в сутки». По слова принца Чарльза, главным в подборе стиля для него являются цветовые сочетания и детали.

Похожих принципов придерживается невестка принца Кейт Миддлтон. Герцогиня не стесняется носить одежду бюджетных брендов и надевать один и тот же наряд несколько раз.