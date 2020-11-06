Глава МИД Венгрии назвал сроки импорта российской вакцины против COVID-19

Будапешт, 6 ноября. Венгрия планирует начать прием поставок российской вакцины против коронавируса для проведения исследований и лицензирования в декабре этого года.

Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, речь идет о небольшом объеме партии российской вакцины. Более крупные поставки планируются в конце января 2021 года.

Также одна из крупных фармацевтических компаний в стране выразила готовность начать собственное производство вакцины по российской технологии.

В августе Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Она была разработана в стенах ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ранее сообщалось, что в Венгрии на фоне распространения коронавируса вводят комендантский час с 0.00 до 5.00, закрывают бары и другие развлекательные заведения.