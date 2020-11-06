Экономисты ВШЭ предложили увеличить налоги для богатых россиян

Москва, 6 ноября. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили увеличить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы богатых граждан России.

Экономисты оценили проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Они, посмотрев проект, выступили с предложением повысить уровень подоходного налога в 20-24% для физических лиц, чей доход за год составляет более 12 млн и 24 млн рублей.

Также, по их мнению, необходимо вернуться к ставке в 24% или даже 30% налога на прибыль. Это предлагают сделать с неинвестируемыми свободными средствами корпораций.

По словам экспертов, эти изменения в налогообложении можно провести благодаря достигнутым технологиям налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые достаточно серьезно ограничивают возможность вывести средства из российской юрисдикции.