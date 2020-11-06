Состояние растерянности у пациента может указывать на заражение COVID-19

Ученые исследовали влияние COVID-19 на центральную нервную систему и выяснили, что делирий на фоне высокой температуры можно отнести к одному из ранних симптомов COVID-19.

Коронавирус воздействует не только на легкие, сердце и почки. Ученые из Франции и Испании выявили и нейрокогнитивные изменения на фоне заболевания.

Выяснилось, что вирус влияет на центральную нервную систему. Этим и объясняются сильные головные боли и высокая температура у большинства пациентов с коронавирусом. Вместе с этим наблюдается помрачение сознания, нарушение внимания и восприятия — так называемый делирий.

Ученые утверждают, что делирий проявляется за несколько дней до появления кашля и затрудненного дыхания.