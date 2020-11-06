Пушков спрогнозировал ухудшение отношений США и РФ в случае победы Байдена

Москва, 5 ноября. Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена отношения РФ и США скоре всего ухудшатся.

Пушков в интервью «Вечерней Москве» предположил, что страны могут перейти «в фазу интенсивной холодной войны».

Российский сенатор напомнил, что Байден был важной персоной в администрации Барака Обамы и являлся одним из инициаторов политики санкций против РФ. По словам Пушкова, американские демократы могут пойти на продление договора СНВ-3, но будут ставить трудновыполнимые условия.

Недавно Байден также назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов Америки, что доказывает его намерение продолжить политику русофобии.