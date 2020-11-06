Украинские ВС в очередной раз грубо нарушили режим перемирия в Донбассе

Киев, 6 ноября. Украинские вооруженные силы в очередной раз грубо нарушили режим прекращения боевых действий на территории Донбасса, сообщает управление Народной милиции ДНР.

Согласно тексту экстренного заявления, украинские военные на протяжении 40 минут вели шквальный огонь по позициям дислоцирования противников. Также под огонь попали окрестности вблизи расположенных населенных пунктов. Всего со стороны подразделений было выпущено девять мин и 24 гранаты различного типа, произведено 110 выстрелов из БМП.

«Украинские оккупанты в очередной раз продемонстрировали нежелание мирного урегулирования конфликта на Донбассе», — сказано в сообщении.

Грубое нарушение перемирия произошло на фоне многочисленных заявлений Киева о разработке проектов по урегулированию ситуации в регионе. Информация о числе возможных жертв и пострадавших в населенных пунктах Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Спартак уточняется.