Глава ЛНР обсудил расширение сотрудничества с Красным Крестом

Луганск, 6 ноября. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил Луганск, где обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником расширение сотрудничества.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что в ходе встречи главам МККК и ЛНР удалось устранить возникшее недопонимание по некоторым вопросам. Стороны также договорились о продолжении сотрудничества и обсудили перспективы его развития.

«Сегодня (после встречи с главой ЛНР) господин президент (МККК) в рамках реализации вопросов поиска без вести пропавших посетил (в Луганске) лабораторию ДНК», — добавила представитель ЛНР.

Маурер положительно оценил свою поездку в Луганск и встречу с Пасечником. Он рад достигнутым в ходе переговорах договоренностям о продолжении сотрудничества.