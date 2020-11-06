Граждане РФ стали покупать меньше товаров из «карантинного набора»

Москва, 6 ноября. Спрос россиян на продукты «карантинного набора» в октябре уменьшился почти на треть в сравнении с сентябрем.

Согласно данным оператора фискальных данных «Такском», спрос на гречневую крупу и геркулес упал на 28-30%. На 3-5% реже стали покупать макароны и соль. Также на 6% и 2% просели продажи консервов и тушенки соответственно. Из всего «карантинного набора», на 1% возрос лишь спрос на сахар, передают «Известия».

«Это связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии», — уточнил изданию замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Кроме того, на объем продаж сказалось снижение общего трафика в торговых центрах. Например, в Москве он составил до 20% по отношению к показателям прошлого года.