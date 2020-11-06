Назван метод борьбы с недоливом бензина на АЗС

Москва, 6 ноября. При недоливе топлива необходимо зафиксировать обман и обратиться к администратору с требованием исправить ситуацию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

На основании гражданского законодательства и закона «О защите прав потребителей» клиент имеет право потребовать долить топливо, либо оформить возврат излишне уплаченных денег. Кроме того, по данному вопросу можно обратиться в суд, подчеркнула старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Согласно статистике на АЗС предпочитают договориться с водителем и избежать конфликтных ситуаций и разборок. К тому же лишние скандалы могут привести к потере клиентов, добавила эксперт. Чтобы определить недолив топлива важно смотреть на приборы на панели автомобиля.