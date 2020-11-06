Apple открыла в России предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Москва, 6 ноября. Смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны для предзаказа в России. Забронировать новые устройства можно на сайте компании Apple.

Для всех российских покупателей возможность предзаказа станет доступной 6 ноября в 16:00 по московскому времени. Подписчики Apple Care+ смогут оформить ранний предзаказ. Стоимость iPhone 12 mini, который является самым дешевым смартфоном в новой линейке, начинается от 69,99 тыс. рублей. Смартфон iPhone 12 Pro Max можно будет приобрести по цене от 109,99 тыс. рублей.

Розничная продажа iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется в России 13 ноября. Первая неделя продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые начались 23 октября, продемонстрировала повышенный спрос.