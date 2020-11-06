Цеков рассказал, как Украина растеряла 10 млн человек за 20 лет

Москва, 6 ноября. Сенатор Сергей Цеков обвинил националистов в больших страданиях и ошибках украинцев. По его мнению, из-за радикалов у Украины сократилась численность населения.

По его мнению, украинцы оказались под влиянием крайних националистов и бандеровцев, которые принесли стране самые большие страдания и нынешние проблемы. Ничего хорошего радикалы не сделали, напротив, из-за них, как считает парламентарий, Украина сократила свою территорию, лишилась части границ, экономического потенциала, значительной части своего народа.

«Напомню, что за годы независимости Украина потеряла более 10 млн человек. Надо задуматься: как так получилось, что самая успешная и самая развитая республика СССР — Украина — за 20 с лишним лет сумела все растерять», — сказал российский сенатор в эфире канала «Голос правды».

Цеков также рассказал о будущем российско-украинских отношений. Он убежден, что «Украина никуда не уйдет от России».

После государственного переворота на Украине отношения между Киевом и Москвой ухудшились. Новая украинская власть обвинила РФ во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отвергала.