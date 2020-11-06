Депутаты Рады призвали Киев начать переговоры с Москвой по закупке вакцины

Киев, 6 ноября. Власти Украины продолжают ставить политические амбиции выше жизней граждан, отказываясь от переговоров с Россией по закупке вакцины от коронавируса.

Такое мнение высказал депутат Верховной рады и глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, в планах Киева отсутствует забота о здоровье украинского населения. Он призвал правительство одуматься и рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина о поставке препарата на территорию Украины.

«Не ждать того, чего нет и того, что только обещают без конкретных условий, без конкретных обстоятельств, а думать о здоровье людей», — подчеркнул Медведчук.

Из-за обострения эпидемиологической ситуации на Украине власти страны намерены ввести 14–15 ноября карантин выходного дня. Дополнительные ограничительные меры предполагают исключительно работу продуктовых магазинов, транспорта и аптек.